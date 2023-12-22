СФ одобрил закон о подаче электронных жалоб по уголовным делам

Согласно закону, документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного дела в прокуратуру и следственные органы.

Сейчас в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа. Теперь аналогичная возможность предоставляется и участникам уголовных дел в досудебном производстве. Устанавливается, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа. При этом документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и не должен содержать в том числе сведения, составляющие гостайну, затрагивающие безопасность государства или права несовершеннолетних.

Также устанавливается, что простой электронной подписью могут быть подписаны ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов и об участии в следственных действиях. Кроме того, в такой форме можно будет изготавливать копии обвинительных заключения, акта или постановления.

Предусматривается возможность получения участником уголовного судопроизводства через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии постановления, обвинительного заключения, обвинительного постановления и других процессуальных документов, изготовленных в форме электронного документа. При этом возможность использования таких документов указанным лицом не должна быть ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием.

Также через портал могут быть направлены повестка или уведомление лицу, давшему на это согласие на портале.