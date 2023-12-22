Чекунков исполнит мечты двух детей в рамках "Елки желаний"

Глава Минвостокразвития пообещал исполнить мечту мальчика из Биробиджана и девочки из Норильска

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту мальчика из Биробиджана и девочки из Норильска.

Министр снял две открытки с новогодней елки: 11-летней девочки Маши, которая мечтает приехать в Москву на новогоднюю елку, и 11-летнего мальчика Евгения, мечта которого - получить микроскоп.

"Маша, ждем тебя в гости в новогодней Москве. <…> Евгений <…> - достойно, наука - это интересно! Привезем тебе в Биробиджан микроскоп", - сказал Чекунков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.