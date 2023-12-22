СФ предоставил иностранцам право проходить обязательную дактилоскопию за рубежом

За пределами РФ процедуру также смогут пройти лица без гражданства, которые желают приехать в страну на заработки, и те, кто планирует прибыть "в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 дней

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предоставляющий иностранцам, желающим приехать в Россию, возможность пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию за пределами страны. Кроме того, он расширяет практику привлечения подведомственных МВД России предприятий к оказанию госуслуг в сфере миграции.

Речь идет о привлечении ФГУП "Паспортно-визовый сервис" к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, а также документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. Также ФГУП будет привлекаться к проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации и к приему заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства. Такими же полномочиями наделяется и многофункциональный миграционный центр в Москве.

В законе "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ" возможность проведения дактилоскопической регистрации закрепляется в том числе в преамбуле. В настоящее время в ней говорится о том, что закон определяет цели, принципы и виды государственной дактилоскопической регистрации в РФ, а также устанавливает основные требования к ее проведению, хранению и использованию дактилоскопической информации.

Пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию за пределами России смогут иностранцы и лица без гражданства, которые желают приехать в страну на заработки, а также те, кто планирует приехать "в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 дней". Процедура будет проводиться на территории иностранных государств, перечень которых установит правительство РФ. Вести такую работу будут представительства (представители) МВД России за рубежом при содействии подведомственного предприятия.

В закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" вносится поправка, по которой эти граждане кроме обязательной дактилоскопической регистрации смогут пройти за рубежом и фотографирование. После приезда в РФ они будут обязаны лично обратиться в территориальный орган МВД для получения документа, подтверждающего прохождение процедур.