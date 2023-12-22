СФ установил единые требования отчетности в сфере контроля за оборотом наркотиков

Нововведения позволят усилить контроль в области производства, распределения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что также позволит обеспечить непрерывность антинаркотического контроля, отмечается в сопроводительных материалах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон об установлении единых требований к отчетности в сфере контроля за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Поправки вносятся в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Ими устанавливается, что правом назначать лиц, ответственных за ведение специальных журналов с отчетностью, наделяются не только руководители юридического лица, но и его уполномоченные представители. В такие специальные журналы вносятся операции, при которых изменяется количество прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Также меняются сроки хранения таких журналов с 10 лет до 5 лет. Порядок, форма и сроки представления юридическими лицами или их уполномоченными представителями отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и о культивировании наркосодержащих растений устанавливаются кабмином.

Нововведения позволят усилить контроль в области производства, распределения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что также позволит обеспечить непрерывность антинаркотического контроля, отмечается в сопроводительных материалах.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.