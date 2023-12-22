СФ одобрил закон о праве юристов представлять интересы призывника в военкоматах

В частности, он закрепляет определение порядка взаимодействия государственных юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории того или иного региона

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который устраняет возникший ранее пробел в законодательстве и разрешает адвокатам выступать представителями граждан, подлежащих призыву на военную службу, при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке.

В конце июля при рассмотрении Советом Федерации закона о запрете выезда призывников из России со дня размещения повестки в реестре в числе прочих была одобрена норма о том, что призывники могут подать в призывную комиссию субъекта РФ жалобу в досудебном порядке, в том числе и в связи с запретом на выезд или решением о применении временных мер, направленных на явку гражданина в военкомат, либо самостоятельно, либо через своего законного представителя. К таковым законодательство РФ относит, например, родителей, опекунов или попечителей.

Как отмечал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, таким образом, юристы оказались не вправе представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах. Он также уточнил, что норма, запрещающая гражданам получать квалифицированную юридическую помощь, противоречит конституции. Сенатор пообещал внести в осеннюю сессию отдельный законопроект об отмене этой нормы для устранения противоречий. Одобренный закон устраняет это противоречие и позволяет не только законным, но и иным представителям подавать жалобу.

Кроме того, закон закрепляет в качестве полномочий региональных органов власти определение порядка взаимодействия государственных юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории региона. Минюст России наделяется полномочиями по разработке и утверждению стандартов оказания бесплатной юридической помощи. Министерство также будет контролировать соблюдение его требований. Также устанавливается, что уполномоченный по правам человека в РФ и региональные уполномоченные будут содействовать оказанию бесплатной юридической помощи.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.