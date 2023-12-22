СФ одобрил закон о штрафах за непредотвращение загрязнения окружающей среды

В случае повторного нарушения штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о штрафах до 500 тыс. рублей за непредпринятые меры по предотвращению и устранению загрязнения окружающей среды для промышленных предприятий с вредными производствами при их консервации или ликвидации.

С этой целью закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей об ответственности за невыполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации или ликвидации (консервации) отдельного производственного объекта. Штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размеры штрафов увеличатся и составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в соответствии с российским законодательством собственники и владельцы промышленных объектов обязаны проводить мероприятия по восстановлению природной среды и рекультивации земель. Однако их владельцы используют процедуру банкротства, и объекты становятся бесхозными. Они могут быть признаны объектами накопленного вреда окружающей среде, а их ликвидация "приводит к существенному увеличению расходной части консолидированного бюджета" страны. В частности, приводится в пример ООО "Усольехимпром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон". Выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности только этих промышленных площадок составляет свыше 36 млрд рублей.

Кроме того, КоАП дополняется статьей 8.5.3, которая содержит санкции за непредставление необходимой информации для включения в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, а также за нарушение порядка или сроков ее представления. Должностным лицам за такие нарушения будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.

Другие дополнения

Также новыми положениями дополняется ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). По ним за нарушение сроков или периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов, размещение недостоверных или неполных сведений вводится штраф для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составит от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей будет грозить должностному лицу федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти региона или местного самоуправления за нарушение сроков или периодичности размещения информации в информационной системе учета твердых коммунальных отходов.