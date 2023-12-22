СФ одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

По статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев в пакете инициатив, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Так, упоминанием добровольцев Росгвардии дополняются действующие статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие наказание за распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах и исполнении государственными органами страны своих полномочий (статья 207.3), за публичные действия, направленные на их дискредитацию (статья 280.3) и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (статья 284.3).

Размеры и виды наказаний остаются прежними. По статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ - до 7 лет лишения свободы, по статье 284.3 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Штрафы за дискредитацию добровольцев

Также Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административную ответственность за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Упоминание о добровольцах войск национальной гвардии России вносится в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, где установлены штрафы за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Таким образом, устанавливается административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенные на войска Росгвардии.

Размеры и виды наказаний при этом не меняются. Максимальный штраф для граждан составляет по этой статье 100 тыс. рублей, для должностных лиц - 300 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.-