FT: Deutsche Bank обнаружил тысячи нерассмотренных жалоб клиентов

Федеральное управление финансового надзора Германии BaFin после многочисленных жалоб выступило в поддержку клиентов банка, заявив "о необходимости соблюдать установленные законом сроки для рассмотрения претензий"

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank обнаружил тысячи нерассмотренных жалоб в немецком розничном отделении Postbank. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, накопившиеся проблемы с обслуживанием клиентов отмечены спустя несколько месяцев после того, как Deutsche Bank пообещал быстро устранить широкомасштабные сбои, вызванные неполадками в программном обеспечении дочерней компании.

Проблемы с Postbank возникли почти сразу же при его интеграции в систему Deutsche Bank. Были нарушены рабочие процессы банка, а некоторые клиенты не могут получить доступ к своим счетам или же обратиться за сервисной поддержкой.

Федеральное управление финансового надзора Германии BaFin после многочисленных жалоб выступило в поддержку клиентов банка, заявив "о необходимости соблюдать установленные законом сроки для рассмотрения претензий". Deutsche Bank пообещал решить все проблемы к концу года, однако скандал с жалобами заставляет усомниться в этом, отмечается в статье.

Deutsche Bank отказался, как информирует FT, комментировать упущение с рассмотрением жалоб.

Ранее немецкий банк сообщил, что удалось "добиться значительного прогресса в рассмотрении клиентских запросов, в том числе благодаря помощи привлеченных к этому процессу более 800 сотрудников".