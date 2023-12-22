СФ одобрил закон о праве регионов использовать донный грунт для предотвращения ЧС

Предусматривается, что при угрозе или возникновении ЧС донный грунт может использоваться по решению региональных властей или органа местного самоуправления "при условии, что он не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, регламентирующий вопросы объявления водных объектов зонами чрезвычайных ситуаций и позволяющий использовать донный грунт для их предотвращения.

Предусматривается, что при угрозе или возникновении ЧС донный грунт может использоваться по решению региональных властей или органа местного самоуправления "при условии, что он не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым". Порядок деятельности по восстановлению пропускной способности русел рек, использования извлеченного донного грунта при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации установит правительство РФ.

Как отметил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, соответствующая поправка была внесена сенаторами в связи с обращением руководителя Приморского края. "Региональные власти, муниципалитеты смогут использовать донный грунт для предотвращения чрезвычайной ситуации. Закон упростит процедуры, связанные с согласованием этого использования", - подчеркнул сенатор.

Использование и охрана водных объектов

Кроме того, по словам Митина, закон направлен на совершенствование отношений, связанных с использованием и охраной водных объектов. Поправками уточняются и конкретизируются правила использования водохранилищ и водных объектов в туристических целях, а также в целях развития физической культуры и спорта, отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе для организации отдыха детей и их оздоровления. Такие правила будут утверждаться муниципалитетами по согласованию с властями региона.

Закон устанавливает границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков.

Согласно закону, муниципалитеты должны до 1 марта 2025 года утвердить правила использования водных объектов для рекреационных целей. Правительство РФ установит порядок по приведению до 1 марта 2026 года заключенных до 1 марта 2025 года договоров водопользования для использования акватории водных объектов для рекреационных целей в соответствие с указанными правилами.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением отдельных положений. В частности, норма об использовании водных объектов при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации вступит в силу с 1 сентября 2024 года.