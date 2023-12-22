Гастропрограмма "Московский новогодний завтрак" стартует в столице

Заказать блюда из особого меню в более 300 заведений можно будет до 8 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Гастрономическая программа "Московский новогодний завтрак" стартует в столице. Заказать блюда из особого меню в более 300 заведений можно будет до 8 января, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В Москве вновь начался полюбившийся горожанам и туристам проект. Он объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей. Впервые гости смогут принять участие в конкурсе и выиграть памятные сувениры", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба столичного комитета по туризму.

Отмечается, что гостям предложат особые утренние сеты из трех-четырех блюд. Цена на них начинается от 300 рублей. К примеру, столько стоит завтрак, включающий новогоднюю яичницу, пряный яблочный чай или какао и печенье на десерт. Также в меню - сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, разнообразная выпечка. Все это дополнит, в частности, горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе.

"В рамках программы пройдет турнир между столичными ресторанами. Награду получит то заведение, сеты которого попробует больше всего посетителей. А еще жюри определит по одному победителю в номинациях "Выбор СМИ" и "Выбор блогеров". У гостей ресторанов тоже будет шанс получить сувениры. Для этого понадобится сфотографировать чек при заказе завтрака и отправить его в специальный чат-бот. Победителей акции выберут случайным образом", - добавили в комитете.

Список заведений-участников доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass. Кроме того, рестораны - партнеры проекта разместят на дверях специальную наклейку.