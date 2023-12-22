ПСБ стал победителем конкурса АСИ "Технологии кадрового суверенитета"

В конкурсе приняли участие компании из 38 регионов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Банк ПСБ получил награду конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Технологии кадрового суверенитета" за программу корпоративного обучения, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"ПСБ стал победителем конкурса Агентства стратегических инициатив "Технологии кадрового суверенитета" в номинации "Корпоративное обучение и неформальные практики" за масштабную digital-трансформацию программы обучения "Горизонты лидера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Горизонты лидера" - это программа развития компетенций руководителей ПСБ, которая создает единую управленческую культуру. Целевая аудитория - более 4 000 руководителей уровня линейного и среднего менеджмента. В 2023 году программа была полностью автоматизирована, внедрены новейшие технологии и инструменты - классический цикл развития руководителей был трансформирован в единый "бесшовный" онлайн-процесс, позволяющий каждому участнику двигаться в своем темпе и оптимально сочетать обучение со своим рабочим ритмом.

"ПСБ уделяет особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений для развития компетенций сотрудников - этому способствует и быстрое развитие региональной сети и численности банка. Перевод программы "Горизонты лидера" в цифровой формат позволил нам существенно повысить вовлеченность участников и сделать удобный адаптационный механизм для новых руководителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, благодаря которому они смогли оперативно погрузиться в нашу корпоративную культуру и инструменты управления. Так, за полгода в "Горизонтах лидера" приняли участие 67% руководителей - аналогичный результат вовлечения в программе прошлого формата был достигнут за 2,5 года. По итогам обучения руководители отмечают практическую применимость полученных знаний и внедряют новые подходы в работу", - приводятся в сообщении слова директора департамента персонала ПСБ Елены Литвиновой.

Также сообщается, что в конкурсе "Технологии кадрового суверенитета", цель которого - поиск и распространение в регионах лучших решений по построению карьеры и развитию профессиональных навыков, приняли участие компании из 38 регионов Российской Федерации. Победителями стали проекты, которые подтвердили свою эффективность, имеют потенциал к тиражированию на территории страны и позволяют достичь на региональном или муниципальном уровнях значимых, измеримых результатов.