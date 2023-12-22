Минцифры призвало регионы создать карты точек приема вторсырья

В министерстве уточнили, что предложения партии "Зеленые" направили во все 89 регионов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минцифры России обратилось к региональным властям с рекомендацией разместить на своих сайтах раздел с информацией в сфере экологии и картой приема вторсырья. Об этом говорится в письме министерства, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Минцифры России в соответствии с письмом политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" от 7 декабря 2023 г. рекомендует предусмотреть на сайтах высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации раздел с информацией в сфере экологии, содержащий в том числе актуальные нормативные правовые акты, а также отображение пунктов приема вторичного сырья на интерактивной карте", - говорится в письме замминистра Григория Борисенко.

Предложения "Зеленых" направлены федеральным министерством во все 89 регионов России. В начале декабря партия предложила регионам создавать и поддерживать карты пунктов приема сырья на переработку, включая пункты, организованные региональными операторами по обращению с отходами, управляющими компаниями и некоммерческими организациями с указанием принимаемых отходов и режима работы.

"В настоящее время динамично развивается сеть пунктов приема электроники, автомобильных шин, батареек, других сложных фракций, в том числе относящихся к опасным отходам. Однако единая информация о пунктах приема вторсырья практически отсутствует. Это значительно сокращает потенциал использования их услуг даже в Москве, не говоря уже о регионах", - заявила сопредседатель "Зеленых" Александра Кудзагова, чьи слова приводит пресс-служба партии.