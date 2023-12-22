Во Франции начали расследование против новой главы Минздрава

Агентство Mediapart ранее сообщило, что Аньес Фирмен-Ле Бодо подозревают в получении подарков от медицинской компании Urgo на сумму около €20 тыс., которые она не задекларировала

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Франции начала расследование в отношении назначенной недавно исполняющей обязанности министра здравоохранения Франции Аньес Фирмен-Ле Бодо из-за подозрений в незаконном получении подарков в прошлом.

"В рамках моей работы в качестве фармацевта ведется расследование", - сказал она в эфире радио France Bleu. И.о. министра не стала уточнять подробности дела, заявив лишь, что "будет общаться с компетентными органами в ближайшие дни".

В прокуратуре подтвердили начало расследования по факту "несанкционированного получения медицинским работником льгот, предоставленных лицом, производящим или продающим медицинские товары". Однако представитель юстиции не уточнил, в отношении каких фармацевтов и компаний ведется следствие.

Ранее агентство Mediapart сообщило, что новая глава Минздрава подозревается в получении подарков от медицинской компании Urgo на сумму около €20 тыс., которые она не задекларировала. По его данным, расследование было начато еще в июне 2023 года, когда Фирмен-Ле Бодо занимала пост министра-делегата, отвечающего за территориальную организацию и медицинские профессии. Речь идет о 21 эпизоде, произошедшем с 2015 по 2020 год. При этом, выиграв в своем округе парламентские выборы в 2017 году, она не указывала соответствующие подарки в декларации для Национального собрания (нижней палаты парламента).

Сама компания Urgo еще в январе 2023 года была приговорена к выплате штрафа в размере 1,1 млн евро, из которых 625 тыс. евро с отсрочкой, за распространение подарков среди фармацевтов, чтобы через их рекомендации повысить продажи своей продукции. В случае Фирмен-Ле Бодо, как указывает Mediapart, речь идет о "люксовых подарках" вроде часов, бутылок вина и шампанского. Действующие во Франции законы запрещают фармацевтам получать какие-либо льготы или подарки от производителей товаров медицинского назначения.