Суд признал незаконным введенный после пожара режим простоя на "Феррони-Тольятти"

Предприятие осуществляло работу со множеством нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области

ТАСС, 22 декабря. Комсомольский районный суд Тольятти признал незаконным режим простоя по не зависящим от работника и работодателя причинам, объявленный после пожара на заводе "Феррони-Тольятти", сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Согласно акту проверки ГУ МЧС России по Самарской области, ООО "Феррони-Тольятти" осуществляло деятельность со множеством нарушений требований противопожарного законодательства, из-за чего объявление на предприятии простоя по причинам, не зависящим от работодателя, является незаконным. На основании результатов проверки прокуратура обратилась в суд с требованием признать режим простоя незаконным и произвести перерасчет зарплаты сотрудникам за период простоя (с 15 мая по 14 июля 2023 года) в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. "Решением Комсомольского районного суда города Тольятти исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Возгорание в покрасочном цехе завода "Феррони-Тольятти" произошло вечером в 13 мая. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, позже она выросла до 20 тыс. кв. м. В результате пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса. Возгорание было полностью ликвидировано вечером 14 мая. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).