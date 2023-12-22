СФ одобрил закон о расширении полномочий общественных экологических инспекторов

Согласно документу, общественный экологический контроль осуществляют общественные объединения, негосударственные некоммерческие организации и обычные граждане

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на развитие института общественных экологических инспекторов, которые смогут обследовать территории и сообщать о нарушениях, а также присутствовать при проведении проверок надзорными органами.

Согласно документу, общественный экологический контроль осуществляют общественные объединения, негосударственные некоммерческие организации и обычные граждане. По действующему законодательству, деятельность осуществляют общественные объединения и некоммерческие организации. Общественными инспекторами могут быть граждане России от 18 лет и старше, обладающие необходимыми для этого знаниями. С этой целью общественные экологические инспекторы будут проходить бесплатное тестирование. Правительство РФ будет вести общедоступный перечень общественных инспекторов, который будет размещен в интернете.

Закон устанавливает, что Росприроднадзор и его территориальные подразделения рассматривают материалы о нарушениях экологического законодательства, представленные общественным инспектором. Правительство РФ установит сроки, в течение которых они должны будут проинформировать общественного инспектора о результатах рассмотрения представленных материалов.

Росприроднадзору запрещается препятствовать присутствию общественных экологических инспекторов при проведении выездных проверок ведомства по представленным материалам, как и при открытом рассмотрении дел об административных правонарушениях. Должностные лица, препятствующие деятельности общественных инспекторов, будут нести ответственность.

При этом запрещается осуществлять общественный контроль за состоянием окружающей среды на засекреченных объектах, в том числе используемых для обеспечения обороны и безопасности страны и на других объектах, сведения о которых составляют государственную тайну. Кроме того, закон закрепляет перечень лиц, которые не смогут осуществлять экологический контроль в качестве общественных инспекторов. Среди них - недееспособные граждане, иностранные агенты, люди с судимостью или штрафами за экологические нарушения, а также те, кого суд лишил права занимать должности в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года. Документ содержит переходное положение, по которому до 1 января 2027 года наряду с общественными инспекторами общественный контроль в лесах смогут осуществлять общественные инспекторы, получившие до 1 июля 2024 года соответствующие удостоверения.