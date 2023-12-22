Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей по иску Крида из-за поста о гонораре

В Telegram-канале ранее опубликовали пост о получении певцом гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash 4 млн рублей по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия - Булаткин) из-за поста о получении им гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел иск Булаткина о защите чести и достоинства к Mash и постановил в исковых требованиях Булаткина отказать в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Ранее тот же суд постановил частично удовлетворить иск Булаткина к Mash и взыскать в пользу артиста 350 тыс. рублей. В тот раз поводом для подачи иска послужил пост в Telegram-канале Mash, в котором сказано, что певец якобы попал в список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств.