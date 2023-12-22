Скорой помощи разрешили проводить вмешательство без согласия пациента при угрозе его жизни

В этих условиях решение принимается консилиумом врачей, согласно действующему законодательству

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий работникам выездной бригады скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без дачи пациентом информированного добровольного согласия (ИДС) на такое вмешательство в случаях, когда присутствует угроза для его жизни.

Согласно действующему законодательству, решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю принимается консилиумом врачей. Однако, как отмечается в сопроводительных материалах, в условиях оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации собрать консилиум невозможно. Законом устанавливается, что оказание скорой помощи вне медицинской организации в случаях, когда медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы для жизни человека, осуществляется без дачи пациентом ИДС на такое вмешательство.

Инициатива "ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи и позволит обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи", указывается в материалах.