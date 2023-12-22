Мишустин заявил, что Сеченовский университет стал лидером инноваций в медицине

Премьер-министр обратил внимание, что в вузе совершали открытия, развивали науку, преподавали выдающиеся ученые, просветители, педагоги

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени И.М. Сеченова остается ведущим образовательным центром, сохраняющим традиции и внедряющим инновации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Его приветствие зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на праздновании 265-летия университета. "Искренне поздравляю вас со знаменательной датой, 265-летием Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. История знаменитого вуза началась в 1758 году с основания медицинского факультета Императорского московского университета. С первых дней он завоевал славу ведущего центра подготовки медиков", - отметил глава кабмина.

Он обратил внимание, что в университете совершали открытия, развивали науку, преподавали выдающиеся ученые, просветители, педагоги. "За эти десятилетия Первый МГМУ преумножил богатые традиции, стал ведущим научно-образовательным комплексом, а также лечебным учреждением, признанным лидером инноваций в медицинской сфере, одним из лучших в стране", - указал Мишустин.

Премьер добавил, что в университете успешно сочетаются многолетние научные школы и современные учебные технологии, проводятся фундаментальные исследования в области биомедицины, результаты которых активно используются в практике. "Осуществляются методические разработки для формирования новой модели отечественного здравоохранения. Особое место занимает клинический центр, который является крупнейшей университетской клиникой", - перечислил другие достижения он.

Символ высокого качества

Мишустин напомнил, что среди выпускников вуза - сам ученый-физиолог Иван Сеченов, а также выдающиеся хирурги - Николай Склифосовский, Николай Пирогов, Михаил Давыдов, Лео Бокерия, Ренат Акчурин, кардиолог Александр Мясников, эпидемиолог Валентин Покровский.

"Сегодня профессорско-преподавательский коллектив университета передает свои знания и опыт студентам, учит их умению предупреждать и лечить заболевания, исполнять врачебный долг. И, конечно, тому, что профессия врача - это огромный труд, ответственность, способность чувствовать чужую боль, забота и внимание к пациенту", - добавил глава кабмина.

Он уверен, что МГМУ и впредь будет оставаться "символом образования высокого качества, генератором идей и технологий". "Желаю всем новых достижений. Пусть юбилейный учебный год станет для преподавателей, студентов и аспирантов успешным. И всем вашим начинаниям сопутствует удача", - резюмировал премьер.