СФ одобрил закон о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Согласно закону, комплекс, в частности, включает медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, направленный на реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей.

Документом прописывается понятие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, под которым понимается оптимальное сочетание мероприятий и услуг, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида для его социальной адаптации, "в том числе достижения им материальной независимости и интеграции в общество".

Согласно закону, комплекс по реабилитации и абилитации инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование, профориентацию и содействие в получении профобразования, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Указывается, что комплексная реабилитация и абилитация инвалида обеспечиваются за счет межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта РФ, а также реабилитационных организаций, к которым относятся все организации, осуществляющие деятельность по одному или нескольким основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, вне зависимости от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

Индивидуальная программа и помощь детям

Закон также уточняет понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов. Под ней понимается комплекс оптимальных для инвалида мероприятий и услуг по основным направлениям комплекса реабилитации. Указывается, что такая программа формируется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (ЕГИССО). Минтруд наделяется полномочиями устанавливать порядок разработки и реализации такой индивидуальной программы, а также порядок координации ее реализации, в том числе с помощью мониторинга.

В соответствии с индивидуальной программой органы исполнительной власти субъектов РФ будут реализовывать комплекс оптимальных для инвалида мероприятий и услуг. Они также будут размещать сведения о реализации индивидуальной программы в ЕГИССО в порядке, который утвердит Минтруд.

Закон устанавливает, что в индивидуальную программу вносятся сведения о целевой реабилитационной группе, которая определяется для инвалидов в соответствии с классификацией ограничений их жизнедеятельности. Определять такие группы будет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. Новые нормы также устанавливают, что отдельные целевые реабилитационные группы определяются для инвалидов, получивших травму, ранение, контузию или увечья в связи с боевыми действиями.

Документ также дополняет закон о социальной защите инвалидов новой статьей "Ранняя помощь детям и их семьям". Под такой помощью понимается комплекс мероприятий и услуг, реализуемых и оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет независимо от наличия у них инвалидности, если они имеют ограничения жизнедеятельности или риск их развития. Как указывается в документе, комплекс мер должен способствовать "физическому и психическому развитию таких детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, позитивному взаимодействию таких детей и их родителей", а также социальной адаптации детей и повышению компетентности родителей в целях комплексной профилактики детской инвалидности.

Примерные требования к организации и осуществлению ранней помощи детям и их семьям утвердит кабмин. Положение об организации и осуществлении ранней помощи детям и их семьям утверждается высшим исполнительным органом субъекта РФ.

Стандарты услуг

Закон дополняется новой статьей о стандартах оказания услуг по отдельным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Перечень основных направлений, по которым разрабатываются такие стандарты, и порядок их разработки утвердит кабмин.

Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2025 года. При этом переход реабилитационных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами будет поэтапным. Сроки переходного периода определят высшие органы госвласти регионов РФ, но он должен завершиться до 1 января 2030 года.