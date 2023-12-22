СФ одобрил закон о приоритетном праве поступления в колледжи участников СВО

Документ также обязывает педагогов формировать у учащихся чувство патриотизма и уважения к памяти и подвигам защитников и героев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дает преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы Героям России, участникам специальной военной операции и их детям. Документ также закрепляет традиционные ценности в системе образования и обязывает педагогов формировать у учащихся чувство патриотизма и уважения к памяти и подвигам защитников и героев.

Одна из новелл, подготовленная группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, дает право на первоочередное зачисление в учреждения среднего профессионально образования Героям России и награжденным тремя орденами Мужества, участникам спецоперации, в том числе мобилизованным и заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или организациями, содействующими им, а также участникам боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года. Такое же право предоставляется и детям бойцов. Кроме того, льготы распространяются и на детей врачей, погибших в ходе борьбы с COVID-19, при получении ими медицинского или фармацевтического образования.

Принимать их на обучение будут независимо от оценок в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Если в колледже есть вступительные испытания, то при одинаковом количестве баллов преимущество будет у тех, кто участвовал в СВО, и у их детей.

Кроме того, закон позволят детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе военной операции или получивших серьезные увечья, поступать в кадетские и другие военные, в том числе казачьи, и в военно-музыкальные училища вне конкурса.

Традиционные ценности

Также закон определяет гуманистический характер образования в России в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Одновременно закон обязывает педагогических работников формировать у учащихся в процессе обучения чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Также в их обязанности войдет формирование у детей взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа России. Помимо развития у учеников познавательной активности, самостоятельности и других личностных качеств, педагоги будут обязаны формировать также трудолюбие и ответственное отношение к профессиональной, добровольческой (волонтерской) деятельности.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.