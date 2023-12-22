Голикова заявила, что Сеченовский университет всегда поддерживает страну в трудные времена

По словам вице-премьера, от его работы во многом зависит будущее медицины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России всегда поддерживает РФ в трудные времена, от его работы во многом зависит будущее медицины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Более двух с половиной веков легендарная Сеченовка плечом к плечу идет со страной. Не важно, какие это годы - годы созидания, годы испытаний, годы войны, коронавирусная инфекция. Всегда во всем Сеченовский университет рядом со страной. Хочу искренне поблагодарить вас за этот труд, за то, что вы делаете, за то, что даете возможность жить, а это в профессии врача самое главное", - сказала она на торжественном мероприятии, посвященном 265-летию со дня основания университета.

Голикова отметила, что коллектив университета насчитывает 8 тыс. сотрудников, среди которых 47 академиков РАН, а также 2 тыс. кандидатов и докторов наук. Кроме того, в вузе обучаются 25 тыс. студентов. "От этого коллектива, я не преувеличиваю, во многом зависит будущее медицины, будущее медицинской науки, потому что вы готовите кадры, даете им путевку в жизнь", - сказала вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что миссия университета - готовить кадры не только для практического здравоохранения, но и для науки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.