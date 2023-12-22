СФ рекомендует кабмину увеличить объемы средств, выделяемых на "мягкую силу"

Сенаторы предлагают проработать вопрос о выделении МИД дополнительных денежных средств из бюджета в рамках госпрограммы "Развитие образования" на закупку и поставку в 2024-2025 годах учебников, учебно-методической литературы для специализированных структурных образовательных подразделений загранучреждений министерства иностранных дел

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий, направленных на применение так называемой мягкой силы за рубежом. Об этом говорится в постановлении палаты "О реализации Концепции внешней политики Российской Федерации", принятом на пленарном заседании Совфеда.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопрос об увеличении объемов бюджетных ассигнований на осуществление федеральными органами исполнительной власти и неправительственными организациями мероприятий по реализации гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, в том числе с использованием инструментов "мягкой силы", - говорится в документе.

Также рекомендуется ускорить решение вопроса об увеличении объема финансирования Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Сенаторы предлагают кабмину проработать вопрос о выделении МИД России дополнительных денежных средств из бюджета в рамках госпрограммы "Развитие образования" на закупку и поставку в 2024-2025 годах учебников, учебно-методической литературы для специализированных структурных образовательных подразделений загранучреждений министерства иностранных дел.

В документе содержится рекомендация МИД России, Министерству культуры РФ и Россотрудничеству наращивать гуманитарное присутствие России в мире, "противодействовать попыткам "отмены" российской культуры", а также принимать меры по сохранению за рубежом исторической правды и памяти о роли России в мировой истории.

Одновременно рекомендуется МИД России усилить работу по укреплению позиций России в мировом информационном пространстве, "донесению правдивой информации о ситуации на Украине, причинах конфликта и проведения специальной военной операции".