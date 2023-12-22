СФ рекомендует МИД продолжить работу над соглашениями о взаимных безвизовых поездках

Сенаторы рекомендовали правительству рассмотреть возможность расширения перечня иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует МИД России продолжить работу над международными соглашениями о взаимных безвизовых поездках и упрощении визового режима. Об этом говорится в постановлении палаты "О реализации Концепции внешней политики Российской Федерации", принятом на пленарном заседании Совфеда.

"Рекомендовать Министерству иностранных дел Российской Федерации <...> продолжить взаимодействие с иностранными государствами по вопросам заключения соглашений о взаимных безвизовых поездках граждан, а также об упрощении визового режима при условии соблюдения принципа взаимности", - говорится в документе.

Также сенаторы рекомендуют правительству рассмотреть возможность расширения перечня иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза.

Единая электронная виза для иностранцев начала действовать в России с 1 августа. Получить ее могут граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Оформить визу можно на специализированном сайте МИД РФ или через мобильное приложение.