"Аэрофлот" отменил запуск прямых рейсов из Новосибирска в Дубай

Первый полет планировался 23 декабря

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Запланированный запуск прямых рейсов авиакомпании "Аэрофлот" Новосибирск - Дубай (Аль-Мактум) отменен по решению авиакомпании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Отменили, не будет этих рейсов. Это решение авиакомпании", - сказала собеседница агентства.

Первый полет планировался 23 декабря. Ожидалось, что рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам, на воздушном судне Boeing 737. Продажа билетов на рейсы была открыта осенью. ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.