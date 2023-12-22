В Псковской области в три раза увеличили финансирование на борьбу с борщевиком

Проблема с этим растением для региона крайне актуальна, так как оно растет на площади более 20 тыс. га

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области за три последних года увеличили в три раза финансирование программы по борьбе с борщевиком: объем средств, ежегодно выделяемый на эти цели, достиг уровня в 18 млн рублей, что является наибольшим показателем за всю историю региона. Благодаря этому в каждом районном центре удалось сократить площади с этим опасным растением, сообщил ТАСС председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

Борьба с этим растением для региона крайне актуальна, так как борщевик в Псковской области растет на площади более 20 тыс. га, в том числе на землях сельхозназначения, в пределах населенных пунктов, а также вдоль обочин дорог, представляя опасность для граждан и мешая аграриям увеличивать площадь посевных площадей. Борщевик является ядовитым сорняком. Главная опасность для человека - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.

"Мы проанализировали нашу работу с муниципалитетами и выяснили, что за последние три года Псковская область беспрецедентно увеличила финансирование на борьбу с борщевиком: за последний год оно составило рекордную сумму в 18 млн рублей, что в три раза больше показателей трехлетней давности. Главный эффект, который это дало: от жителей, проживающих в пределах всех наших 24 районных центров, почти исчезли жалобы на это растение, которые ранее поступали в массовом режиме", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что такое резкое увеличение финансирования на борьбу с борщевиком в Псковской области было введено по решению губернатора Михаила Ведерникова. Благодаря этому в каждом районе Псковской области удалось разработать и запустить свою персональную программу по очистке территорий от борщевика.

"Сейчас наша следующая задача - ликвидировать борщевик уже на землях вне населенных пунктов. Как правило такие земли относятся к заброшенным сельхозугодьям, их нужно вводить в эксплуатацию. Но сейчас в том числе за счет поддержки малого и среднего бизнеса, который инвестирует в освоение таких земель, мы стали больше обрабатывать га от этого растения. Больше всего обработано площадей в Пскове, а также в Псковском, Гдовском, Опочецком и Пыталовском районах", - пояснил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству.