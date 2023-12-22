NY Post: Канье Уэст хочет построить на Ближнем Востоке город в два раза больше Нью-Йорка

По данным газеты, проект под названием DROAM находится на первичном этапе разработки

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст объявил о планах построить город на Ближнем Востоке, который по площади будет в два раза превосходить размеры Нью-Йорка. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, известный грандиозными задумками музыкант нацелился на строительство города на Ближнем Востоке. В настоящее время проект под названием DROAM находится на первичном этапе разработки. Издание отмечает, что площадь нового города должна составить 100 тыс. акров (40,5 тыс. га.), что, по данным издания, в два раза превышает размеры Нью-Йорка. Уэст уже активно занимается поиском инженеров, архитекторов и подрядчиков, готовых присоединиться к амбициозному начинанию, уточняется в статье.

По информации издания, планы о строительстве города были обнародованы на фоне других нереализованных проектов и предприятий рэпера. Так, на протяжении многих лет Уэст дразнил поклонников анонсами альбомов, которые так и не были выпущены, чем вызвал негодование поклонников. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что рэпер недавно выставил дом в Малибу на продажу, отказавшись от планов по его ремонту из-за финансовых проблем.