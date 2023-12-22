Штраф — напоследок. В России меняется порядок погашения просроченных потребкредитов

Граждане, имеющие просрочки по взятым потребительским кредитам, скоро получат возможность рассчитываться с долгами по-новому. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
О том, каким будет новый порядок погашения просроченных кредитов, рассказываем в карточках ТАСС.
О каком законе идет речь?
1
Президент подписал поправки в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Поправки касаются случаев, когда у заемщика уже имеется просрочка по кредиту или денег, которые он внес, не хватает для оплаты текущего платежа. В этом случае запускается определенная очередность погашения накопившихся долгов.
Как это происходит сейчас?
2
Сейчас из внесенного заемщиком платежа сначала погашается задолженность по процентам и по основному долгу за предыдущие периоды (если таковая задолженность имеется). Затем оплачиваются штрафные санкции за просрочку, предусмотренные договором, после — проценты, включенные в сумму текущего взноса, и только потом (если что-то останется) — тело самого кредита.
Как будет выглядеть новая очередность?
3
Новый порядок погашения отодвигает оплату штрафных начислений практически из середины в самый конец списка ожидания. Сам же новый список выглядит так:
• задолженность по процентам за прошлые взносы;
• задолженность по основному долгу;
• проценты, начисленные за текущий период платежей;
• сумма основного долга за текущий период платежей;
• неустойка (штраф, пеня);
• иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребкредитовании или кредитным договором.
Закон также отдельно отмечает, что установленный порядок погашения задолженности не может быть изменен по желанию сторонами договора.
Велики ли штрафы?
4
Законодательство устанавливает максимальный размер неустойки за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) заемщиком своих кредитных обязательств в размере 20% годовых, или 0,1% ежедневно, за все время просрочки.
Обратим внимание, что в обоих случаях штраф начисляется не на весь кредит и даже не на его остаток, а только на просроченную сумму. Поэтому итоговые размеры неустойки — сугубо индивидуальны и зависят от добросовестности самого должника.
Когда заработает новый порядок?
5
Поправки в закон вступают в силу с 1 июля 2024 года. Хотя закон подписан уже сейчас, обратной силы он не имеет и будет распространяться на договоры, оформленные уже после вступления его в силу. А у кредитных организаций будет полгода на то, чтобы перестроить свои внутренние процессы, внести изменения в договоры и программы расчетов задолженностей.
Зачем понадобились поправки?
6
"Новые правила направлены на то, чтобы сделать добросовестных плательщиков более защищенными", — говорят эксперты. "Штрафы дают дополнительную нагрузку, — пояснил ТАСС член Московской коллегии адвокатов Дмитрий Швец. — Иначе складывается ситуация, когда человек имеет просрочку, хочет, но не может из нее вырваться, потому что платежи расходятся по штрафам и процентам, а тело кредита не уменьшается и, следовательно, не уменьшаются начисляемые на него проценты, что приводит к новым просрочкам".
Что изменится еще?
7
Кроме нового порядка погашения просроченных потребкредитов в закон включена норма, касающаяся ипотеки. По новым правилам заемщик имеет возможность согласиться или отказаться страховать свою жизнь и здоровье по таким договорам. А кредитор, в свою очередь, в случае отказа клиента имеет право поднять процентную ставку по уже выданному кредиту до "бесстрахового" уровня, предусмотренного программами банка. То же самое он может сделать и в случае, если заемщик не оформляет полис дольше 30 дней. Данные правила прописаны в законе и сейчас, однако нынешние поправки уточняют, что такие условия распространяются и на кредиты, залогом по которым выступает ипотечное жилье.
Евгений Мазин