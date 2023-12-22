Штраф — напоследок. В России меняется порядок погашения просроченных потребкредитов

Кроме нового порядка погашения просроченных потребкредитов в закон включена норма, касающаяся ипотеки. По новым правилам заемщик имеет возможность согласиться или отказаться страховать свою жизнь и здоровье по таким договорам. А кредитор, в свою очередь, в случае отказа клиента имеет право поднять процентную ставку по уже выданному кредиту до "бесстрахового" уровня, предусмотренного программами банка. То же самое он может сделать и в случае, если заемщик не оформляет полис дольше 30 дней. Данные правила прописаны в законе и сейчас, однако нынешние поправки уточняют, что такие условия распространяются и на кредиты, залогом по которым выступает ипотечное жилье.