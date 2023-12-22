СФ заявил, что в 2024 году многодетные семьи должны получить единый федеральный статус

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также попросила сенаторов и профильные комитеты во взаимодействии с кабмином подготовить предложения по укреплению института семьи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи в 2024 году должны получить единый федеральный статус и меры поддержки. Это подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, закрывая осеннюю сессию в верхней палате парламента.

"Конечно, многодетные семьи требуют активного внимания. Давно назрел вопрос, чтобы они получили единый федеральный статус, единые меры поддержки и в течение предстоящего года, коллеги, нам надо максимально потенциал этого года поставить на службу людей", - заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда также попросила сенаторов и профильные комитеты во взаимодействии с правительством подготовить предложения по укреплению института семьи. "Крепкая семья является не просто основой государства и общества, это духовное явление, источник нравственности и одна из главных наших традиционных ценностей", - сказала она, отметив, что за этот год палата одобрила более 170 социально значимых законов.

Она добивала, что в общей сложности за 2023 год сенаторы рассмотрели 695 законов. "Это один из самых высоких показателей за последние годы. Но, безусловно, главным принципом для нас были и остаются не количественные рекорды, а прежде всего, качество законов; их смысловое, содержательное наполнение и то, насколько они отвечают интересам страны и наших граждан", - резюмировала Матвиенко.

Указом президента России Владимиром Путиным 2024 год объявлен Годом семьи. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.