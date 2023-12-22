Ходорковского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Штраф составил 50 тыс. рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Ходорковского М. Б. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом) и назначил ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей ", - сказали в пресс-службе.

В январе Ходорковский уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента.