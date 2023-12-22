Главную новогоднюю ель России украсили 1,5 тыс. игрушек и 1,2 км гирлянд

Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России готова к праздникам. С 22 декабря увидеть ее смогут все посетители Кремля.

Как рассказали ТАСС в Управлении делами президента РФ, на этот раз дизайн-проект украшения ели называется "Праздничный концерт". На 25-метровом дереве появились игрушки в виде барабанов, скрипок, труб, масок. Поскольку 2024 годом объявлен в России Годом семьи, оформление ели ориентировано в первую очередь на юных гостей Кремля, чтобы привлечь их внимание к миру искусства и культуры. Эта тема продолжается и на ограждении под елью, на котором изображены яркие моменты выступлений маленьких актеров, балерин, музыкантов.

"Всего ель украшают более 1,5 тыс. игрушек, около 600 из них тематические", - уточнили в Управлении делами президента РФ. Также для украшения ели ушло около 1,2 тыс. м светодиодных гирлянд, 54 световых украшения в виде мерцающих шаров и 160 тающих сосулек с эффектом "бегущий свет". "Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами", - пояснили в Управделами.

В Управлении делами президента РФ рассчитывают, что ель будет радовать посетителей и гостей столицы в любое время суток благодаря специальным материалам, использованным в украшениях. Гирлянды и восьмиконечная звезда на вершине светят постоянно, также в режиме мерцания будут работать отдельные светодиоды. Ограждение будут освещать 16 прожекторов в режиме плавной смены цвета, отражаясь в снежинках и создавая эффект северного сияния.

84-летнюю ель привезли в Кремль 13 декабря из Подмосковья. Она будет украшать Соборную площадь до конца новогодних и рождественских праздников.