На поездки детей по РФ в рамках соцзаказа выделили около 1 млрд рублей в 2023 году

В Минфине сообщили о росте вклада туризма в региональный внутренний продукт с 0,1% до 5%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей было выделено на организацию бесплатных поездок для детей по России в рамках соцзаказа в 2023 году, вклад туризма в региональный внутренний продукт (РВП) вырос с 0,1% до 5%. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"На организацию поездок по России для детей из федерального бюджета в 2023 году было выделено около 1 млрд рублей, а вклад туризма в региональный внутренний продукт (РВП) увеличился от 0,1% до 5%. Так, например, в Республике Карелия РВП вырос на 5,33%, в Саратовской области и Ханты-Мансийском автономном округе - на 0,1%", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в рамках соцзаказа 200 тыс. школьников смогли в 2023 году отправиться в бесплатные поездки по России. "200 тысяч школьников 5 - 9 классов из 28 регионов в этом году отправились в поездки по России, воспользовавшись социальным сертификатом в рамках реализации соцзаказа. Сертификат дал возможность юным путешественникам и их родителям самостоятельно выбрать бесплатную туристическую программу и туроператора, а туриндустрии развиваться в "низкий сезон", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минфине, механизм социального заказа существует с 2020 года, а в 2022 году в сферу его применения был включен и туризм. Это стало возможно благодаря Федеральному проекту "Повышение доступности туристических продуктов".

"Динамика внедрения в регионах социального заказа связана не только с положительными отзывами родителей и школьников о программе, но и с такими эффектами как развитие объектов туристического показа, гостиниц, объектов общепита, перевозчиков, экскурсоводов", - отметила замдиректора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина России Вероника Сергеева, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, за счет применения соцзаказа удалось снизить влияние сезонности в индустрии туризма, заинтересовать жителей местными музеями и достопримечательностями, вовлечь школьников в неформальное общение со сверстниками. "Например, в Перми появился проект "Дети едут к детям", когда ребята сами составляют маршруты и проводят по ним экскурсии", - добавила она.