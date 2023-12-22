Семья девочки, мечту которой исполнил Путин, посетила выставку-форум "Россия"

Ксения Мазнева отметила, что расскажет о поездке в Москву в своем блоге

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. 13-летняя Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга, мечту которой попробовать себя в роли телеведущей исполнил президент России Владимир Путин в ходе благотворительной акции "Елка желаний", посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Девочке специально организовали стажировку в "Останкино".

"Я ему [Путину] очень благодарна. Очень благодарна организаторам акции "Елка желаний". <…> Очень приятно, мне все очень понравилось. Даже не верится, что все так быстро закончилось. Сегодня уже уезжать", - поделилась впечатлениями девочка, отметив, что расскажет о поездке в Москву в своем блоге. По ее словам, она пока не определилась, кем хочет стать в будущем. Школьница выбирает между профессиями пишущего журналиста и телеведущей.

"Мы такого не ожидали и не планировали. Чувства были разные, в том числе радость за то, что исполнится желание", - сказала мать девочки Мария Мазнева.

Семья Мазневых посетила павильон № 1 "Первые в России - стране возможностей", павильон № 55 "Дом молодежи", павильон "Атом" и Москвариум.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.