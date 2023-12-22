Аэропорт Калуги ограничил работу из-за БПЛА в небе над регионом

Введен план "Ковер", рейсы перенаправлены на запасной аэродром

ТАСС, 22 декабря. Международный аэропорт Калуги ограничил свою работу из-за появления БПЛА в небе над регионом. Введен план "Ковер", рейсы перенаправлены на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"22 декабря 2023 года в международном аэропорту Калуга был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из [аэропорта и] в международный аэропорт Калуга. Самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов после снятия ограничений, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом средства ПВО уничтожили три БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.