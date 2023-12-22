ВОЗ сообщила, что число заболевших лихорадкой денге в мире превысило 5 млн

Как добавили в организации, умерли более 5 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число случаев заболевания лихорадкой денге превысило с начала года 5 млн, более 5 тыс. человек умерли. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в мире наблюдается "неожиданный всплеск" заболеваемости, которая достигла "почти исторического максимума" после небольшого спада в 2020-2022 годах.

"С начала 2023 года продолжающаяся передача вируса в сочетании с неожиданным всплеском случаев заболевания денге привела к почти историческому максимуму - более 5 млн заболевших и более 5 тыс. летальных исходов, зарегистрированных более чем в 80 странах и территориях", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. Около 80% этих случаев, или 4,1 млн, приходятся на Американский регион.

Риск дальнейшего распространения денге в мире в ВОЗ расценивают как высокий. С 2000 по 2019 год заболеваемость выросла более чем в 10 раз - с 0,5 млн случаев до 5,2 млн. В 2020-2022 гг. наблюдался небольшой спад заболеваемости, в том числе в связи с мерами по борьбе с пандемией ковида. Однако в 2023 году число случаев денге резко возросло.

В Европейском регионе ВОЗ в недавнем прошлом случаи денге были связаны с поездками в регионы, где распространена эта болезнь, однако с 2010 года поступают сообщения об "автохтонных очагах денге". По состоянию на 5 декабря 2023 года ВОЗ известно о 82 заболевших в Италии, 43 во Франции и 3 в Испании. Умер один человек (Испания). В организации подчеркивают, что эти цифры, вероятно, ниже, чем истинный уровень заболеваемости, поскольку "большинство первичных инфекций протекают бессимптомно, а отчетность по лихорадке денге не является обязательной во многих странах". Комар Aedes albopictus, который является основным переносчиком вируса денге в Европе, распространен в ряде стран Южной Европы. За последние десять лет эти комары "были обнаружены дальше на север и запад, и они способны впадать в зимнюю спячку". В 2023 году этот вид комаров был выявлен в 13 странах Европейского региона, тогда как в 2013 году таких стран было только восемь.

Возросший риск распространения денге в ВОЗ объясняют, в частности, последствиями природного явления Эль-Ниньо в 2023 году и изменения климата, которое приводит к повышению температуры и усилению осадков в некоторых районах планеты, с политической и финансовой нестабильностью в странах, переживающих гуманитарные кризисы и высокую миграцию населения. Эти факторы также затрудняют реагирование на эпидемию и риск ее дальнейшего распространения на другие страны.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.