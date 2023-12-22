В Прикамье зафиксировали рекорд максимальной температуры декабря

Воздух прогрелся до трех градусов

ПЕРМЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Рекорд максимальной температуры декабря установлен в Пермском крае минувшей ночью, он составляе 3 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1936 году, значение было на 1,5 градуса ниже, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"Итоговое значение рекорда максимальной температуры воздуха за 22 декабря в Перми составляет плюс 3 градуса (рекорд, простоявший с 1936 года, перекрыт на 1,5 градуса). По краю теплее всего было в Кунгуре - плюс 3,3 градуса", - сообщили в ГИС-центре.

По данным специалистов, сегодня днем оттепель сохраняется, по всей территории края около 0 - плюс 2 градусов со смешанными осадками. Слабое похолодание начнется только вечером 22 декабря, но оно будет более выражено на юге Пермского края, где завтра утром будет минус 2-4 градуса, а на остальной территории региона температура сохранится на уровне 0 градусов. "Более ощутимое похолодание, до минус 3-5 градусов, в южной части края и в Перми ожидается только вечером в субботу, по мере поступления более холодного воздуха в приземном слое с юго-востока. В воскресенье из-за этого похолодания ожидается сильная гололедица", - рассказали специалисты ГИС-центра.

Кроме того, по данным метеорологов, минувшей ночью на большей части Прикамья наблюдалось не только аномальное тепло, но и осадки в виде дождя, что привело к значительному оседанию снега. Высота снежного покрова в Перми за двое суток оттепели уменьшилась на 8 см, местами по краю - более чем на 10 см.