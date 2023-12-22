Росстандарт утвердил ГОСТ для детских квестов

Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росстандарт издал приказ об утверждении ГОСТ для проведения детских квестов. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"В июне текущего года мы проводили пресс-конференцию на тему разработки ГОСТа для деятельности [детских] квестов. И вот накануне вышел приказ об утверждении такого ГОСТа. В силу документ под номером 71161-2023 вступит с 1 марта 2024 года. Теперь все, кто работает в данной сфере, должны соответствовать ему", - пояснила депутат.

Она сообщила, что причиной, по которой была инициирована разработка и утверждение ГОСТа, стало большое количество несчастных случаев во время проведения квестов.

"Случае самые разные, начиная от падения с высоты, сломанных позвоночников, заканчивая возгоранием в закрытых помещениях. Очень часто страдали несовершеннолетние. Хочу поблагодарить руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева за то, что откликнулся на наше предложение и в кратчайшие сроки ГОСТ был утвержден", - отметила Стенякина.

Ранее Стенякина направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой регламентировать вопросы организации и проведения детских квестов. Как поясняла парламентарий, это необходимо в том числе для уточнения вопросов ответственности организаторов за безопасность проведения квестов. По ее словам, в случае получения участниками травм виновные устанавливаются всегда по-разному.