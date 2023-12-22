В Калининградской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

МЧС настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области, к вечеру пятницы ветер может достигать скорости 25 м/с, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону на странице во "ВКонтакте".

"По сведениям Калининградского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" по Калининградской области, вечером 22 декабря ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Калининградский морской канал закрыт для судоходства. Скорость ветра здесь уже достигает 18 м/с, что превышает нормы безопасности для судоходства, сообщили ТАСС в службе движения канала. На рейде Балтийска в ожидании входа в калининградские порты находятся 4 судна, ждет улучшения погоды для выхода в рейс из Калининграда один морской паром.

МЧС настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности при нахождении на улице, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами.