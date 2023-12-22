В Воронеже установили скульптуры "Бородовому знаку" Петра I и его Уставу морскому

Мэр Вадим Кстенин отметил , что композиция "Уставу морскому" установлена в сквере имени Ивана Бунина, "Бородовой знак "Деньги взяты" - возле Петровского сквера

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Скульптурные композиции "Уставу морскому" Петра I и учрежденному им "Бородовому знаку "Деньги взяты" установили в историческом центре Воронежа, сообщил в Telegram-канале глава города Вадим Кстенин.

"Наш город с гордостью носит статус колыбели российского регулярного военно-морского флота, строительство которого Петр I начал на берегу реки Воронеж недалеко от Дона и, по данным историков, посещал регион с 1696 по 1722 год 14 раз. Этот факт как раз и увековечит скульптурная композиция "Устав морской" <...> А на проспекте Революции, рядом с домом №23, уже смонтировали <...> скульптурную композицию "Бородовой знак "Деньги взяты". Он был утвержден Петром I и выдавался взамен возможности носить бороду", - написал он.

Кстенин добавил, что композиция "Уставу морскому" высотой около 1,7 м установлена в сквере имени Ивана Бунина, "Бородовой знак "Деньги взяты" - возле Петровского сквера, где расположен памятник императору.

По Указу Петра I от 1705 года в России были введены четыре разряда пошлины за бороду, после оплаты каждый человек получал так называемый бородовой знак, на его обороте была изображена борода и надпись - "Деньги взяты".