В Египет прибыла очередная партия помощи от России для населения Газы

Российские спасатели передали представителям египетского общества Красного полумесяца более 20 тонн гуманитарного груза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Российские спасатели передали представителям египетского общества Красного полумесяца более 20 тонн гуманитарного груза", - сказали в ведомстве.

После разгрузки партия гуманитарной помощи будет направлена в Газу. Всего с начала гуманитарной операции 17 спецрейсам доставлено около 390 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.