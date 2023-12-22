В ООН заявили, что соискатели убежища не виноваты в жилищном кризисе в Нидерландах

В стране наличие крыши над головой рассматривается, как "экономический продукт", а рынок, в свою очередь, преследует собственные интересы, отметил спецдокладчик по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджгопал

ГААГА, 22 декабря. /ТАСС/. Соискатели убежища не являются причиной жилищного кризиса в Нидерландах, как утверждают некоторые политические партии, в том числе победившая на выборах 22 ноября Партия свободы. Проблемы на рынке жилья объясняются неудачной политикой правительства, считает специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджгопал.

По данным газеты Trouw, за последние 10 дней он посетил несколько приютов в Нидерландах, где обычно временно останавливаются соискатели убежища, беженцы, рабочие-мигранты и бездомные. "И в целом он рисует достаточно мрачную картину", - отмечает издание.

Главная проблема, по мнению Раджгопала, заключается в том, что в Нидерландах наличие крыши над головой рассматривается как "экономический продукт", а не право человека. Поэтому он призвал к тому, чтобы право на достаточное жилище было более прочно закреплено в законодательстве Нидерландов, в том числе в конституции. "Недостаточно сказать, что обеспечение адекватным жильем является задачей правительства", - считает Раджгопал. По его убеждению, обязанность властей прилагать усилия должна превратиться в юридически закрепленное право.

В ходе своего визита докладчик ООН констатировал, что Нидерланды столкнулись с "острым и масштабным жилищным кризисом". Однако, продолжил он, жители страны слишком быстро сделали выводы, что причиной для этого являются соискатели убежища и беженцы. "Нет оснований полагать, что это оправдано, - заметил Раджгопал. - Этот аргумент используется в политических целях и лишь способствует формированию определенных стереотипов. Верно обратное. Приезжие в первую очередь страдают от нехватки жилья. Нидерланды столкнулись с жилищным кризисом, а не с кризисом соискателей убежища".

На самом деле, по его словам, жилищный кризис является результатом многолетней ошибочной политики правительства. В течение нескольких десятилетий баллом правил рынок, а власти просто наблюдали, как цены растут и жилье становится предметом роскоши, недоступным определенным слоям населения (например, молодежи, пожилым людям и людям, испытывающим экономические сложности). В 2010 году было упразднено министерство жилищного строительства.

"Рынок же преследует свои собственные интересы и не заботится о праве на достаточное жилище", - подчеркнул Балакришнан Раджгопал.

Нынешнее правительство взяло на себя больше ответственности за ситуацию на рынке жилья, но, по его словам, это процесс идет очень медленно, в том числе из-за того, что задачи распределяются между многочисленными министерствами и местными органами власти. Поэтому эксперт советует партиям, которые сейчас ведут переговоры о создании новой правящей коалиции, объединить все жилищные задачи в рамках одного министерства.