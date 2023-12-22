В Петрозаводске после аварии на сетях восстановили теплоснабжение

Авария ранее произошла на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, оставив без тепла более 50 домов

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение потребителей Петрозаводска, где из-за аварии на сетях без него оставалось более 50 домов. Об этом сообщается на странице городской ЕДДС во "ВКонтакте".

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение <...> восстановлено", - сказано в сообщении.

Авария произошла на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ПКС - Тепловые сети" в 09:20 мск. В результате для устранения аварии от теплоснабжения отключали дома на улицах Коммунистов, Луначарского, Правды, Волховская, Перттунена, набережной Гюллинга и проспекте Александра Невского.

По информации карельского гидрометцентра на 14:50 мск, температура в Петрозаводске составляет минус 1,5 градуса. Ветер восточный со скоростью 7 м/c, влажность - 89%.