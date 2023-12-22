Всесибирский форум гражданского единства пройдет в Кемерове в 2024 году

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что на фестивале запланированы деловая и культурная программы, в том числе этнокультурная выставка "Единство в многообразии"

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса увеличат размер социальных выплат, а также проведут ряд мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи в 2024 году. Так, запланировано проведение Всесибирского форума гражданского единства и этнокультурного развития "Единство в многообразии", сообщил на пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

"В феврале в Кемерове впервые пройдет Всесибирский форум гражданского единства и этнокультурного развития "Единство в многообразии". У нас 152 национальности в Кузбассе. И наша сила - в единстве и дружбе всех национальностей. Фестиваль подходит под программу Года семьи, и каждая семья, вне зависимости от своей национальности, покажет что-то свое, красивое, хорошее", - сказал Цивилев.

Также губернатор добавил, что на фестивале запланированы деловая и культурная программа, в том числе этнокультурная выставка "Единство в многообразии", ярмарка этнокультурной туристической продукции, программа "Сибирь многоликая" с участием ведущих этнокультурных коллективов Кузбасса и Сибири.

Цивилев также предложил жителям Кузбасса выдвинуть идеи и предложения, приуроченные к Году семьи. Например, в этом году в регионе прошел конкурс патриотической песни. "В 2024 году предлагаю продолжить эту традицию и провести песенный конкурс, посвященный семье и любви, в котором смогут принять участие всей семьей. Итоги мы подведем в июле, в День Петра и Февронии", - сказал Цивилев.

Для семейного досуга в регионе запланирован ряд мероприятий и проектов для всей семьи. Среди них областной семейный конкурс "Читающая семья - читающий Кузбасс", проект "Семейный театр", где родители с детьми смогут вместе создать творческое произведение, региональный фестиваль-конкурс семейного творчества "Семейная лига". А для творческой молодежи проведут межрегиональной художественный онлайн-конкурс "Молодость Сибири - будущее России". Участники смогут представить свои творческие работы на тему семьи и традиционных семейных ценностей.

Меры поддержки семей в Кузбассе

Цивилев сообщил, что в регионе активно развивается комплексная система поддержки семей с детьми, растет размер выплат и пособий. Например, каждый четвертый ребенок в регионе получает помощь от государства.

"В Кузбассе мы будем продолжать поддерживать молодые семьи, многодетные семьи, семьи, которые находятся в тяжелом положении. Мы продолжим все наши программы, особенно те, которые показали свою эффективность - "Мой новый детский сад", "Моя новая школа", "Моя новая поликлиника". Это все нужно для наших детей и семей. В следующем году финансирование этих программ в бюджете заложено", - сказал Цивилев.

Также с нового года будет проиндексирован размер пособий на детей-инвалидов и детей живущих с ВИЧ, на 5%, увеличится размер ежемесячных выплат при рождении третьего ребенка и ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В регионе действует и ряд других мер поддержки, так, для студенческих семей предусмотрена единовременная выплаты при рождении ребенка, льготный проезд, предоставление мест в детских садах. Для льготных категорий граждан предусмотрена отдельная ежемесячная денежная выплата за воспитание детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.