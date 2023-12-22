Цивилев: Кемерово и другие города Кузбасса будут развивать без точечной застройки

В регионе будут производить комплексное развитие территорий, сообщил губернатор

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Рост Кемерово и других городов Кузбасса будет происходить путем комплексного развития территорий, без применения точечной застройки. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе своей пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Мы решили не проводить точечную застройку, а полностью модернизировать сразу несколько кварталов, где на месте старых возводим новые микрорайоны. Как пример - заискитимская часть Кемерово, район улицы Сибиряков-Гвардейцев. Там вместо частного сектора строим новую инфраструктуру. На площади 550 га будем возводить "город в городе". Это самый масштабный в стране проект реновации, но нам, кузбассовцам, по плечу самые амбициозные решения", - сказал Цивилев.

Упомянутая главой региона реновация проводится в восточной части центра Кемерово, на правом берегу реки Искитимка (приток Томи). Район ждет масштабное благоустройство: озеленение, модернизация дорог, тротуаров и уличного освещения, замена электро- и тепломагистралей, систем водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, проходящей здесь трамвайной линии.

В 2024 году планируется также построить пешеходный бульвар в центральной части города, начать благоустройство территории озера Красное, расположенного в городской черте на востоке Кемерово. Здесь появятся зоны для активного, тихого и семейного отдыха, прокат катеров и лодок. В будущем в единое пространство соединят набережные Томи и Искитимки.

По словам Цивилева, важнейшим требованием к кварталам, создающимся в рамках комплексного развития территорий, является шаговая доступность социальных объектов: школ, детских садов, медучреждений, магазинов. Во всех новых микрорайонах закладываются пешеходные маршруты шириной не менее 6 м с зонами отдыха, элементами доступной среды, детскими площадками, озеленением и полным освещением, которые соединят все районы города.

"В ходе научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" [прошла в ноябре 2023 года] механизм комплексного развития территорий был определен как основной для дальнейшего строительства. В будущем году планируем активнее применять программы комплексного развития территорий и в южной агломерации региона. Уже сейчас преобразования идут в Новокузнецке и Шерегеше", - рассказал Цивилев.