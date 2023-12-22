Вторая Московская неделя моды пройдет в марте 2024 года

Основными площадками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и 75-й павильон ВДНХ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вторая Московская неделя моды пройдет в "Манеже" и на ВДНХ в Москве с 1 по 8 марта, сообщила пресс-служба городского департамента культуры.

"Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта 2024 года. Основными площадками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и 75-й павильон ВДНХ - одно из пространств Международной выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. По ее словам, на ВДНХ проведут открытые показы для жителей и гостей города. "Манеж" станет площадкой для деловых переговоров и заключения сделок, там пройдут закрытые показы для профессионалов индустрии, будет организован B2B-шоурум для профессиональных покупателей.

Прием заявок на участие в новом сезоне Московской недели моды открыт и продлится до 19 января 2024 года. Экспертный совет определит список дизайнеров и брендов, которые получат возможность представить свои коллекции.