Новый регламент экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля 2024 года

Как отметили в МВД, лиц, которые обязаны явиться по повестке в военкомат, не допустят к экзамену

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Вносятся изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Вступление в силу ведомственного приказа предполагается одновременно с началом действия федерального закона, то есть с 1 апреля 2024 года", - добавили в ведомстве.

Министерство разработало проект ведомственного приказа для внесения изменений в административный регламент МВД по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

Как отметили в МВД, лица, которые обязаны явиться по повестке в военкомат, не будут допущены к экзамену на права и не получат водительское удостоверение. "Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата", - сказали в ведомстве.

Кроме того, добавили в МВД, с учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего административного регламента (1 марта 2021 года) проектом предлагается увеличение суммы штрафных баллов (с пяти до семи), при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка "не сдал".