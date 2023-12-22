В Петрозаводске объявили режим повышенной готовности из-за сильного снегопада

В частности, принятая мера позволит складировать снег на открытых городских территориях, пояснила глава Петрозаводска Инна Колыхматова

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявили в Петрозаводске, чтобы справиться с сильными снегопадами, которые ожидаются в республике в ближайшие часы. Этот шаг позволит, например, складировать снег на открытых городских территориях, сообщила во "ВКонтакте" глава города Инна Колыхматова.

"Синоптики вновь обещают в Петрозаводске сильные снегопады. Подрядчик работает в усиленном режиме - задействована вся имеющаяся техника и люди. Мы объявили режим повышенной готовности. Это позволяет нам, например, складировать снег на открытых городских территориях. С учетом огромного количества уже выпавших осадков и неутешительного прогноза это - необходимая мера", - написала она.

Глава города добавила, что режим повышенной готовности позволит оперативно перекрывать мосты на ночь для уборки. В пятницу с 21:30 мск и до утра для этого планируют закрыть Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, Пименовский мост на улице Луначарского, а также Гоголевский мост.

По словам Колыхматовой, некоторые жители Петрозаводска добровольно выходят на улицы и сами занимаются уборкой города от снега. Она предложила горожанам объединиться и провести масштабный общегородской субботник в 11:00 мск в субботу. Ожидается, что в нем примут участие сотрудники мэрии, депутаты и представители общественных организаций. Соответствующее предложение направили всем управляющим компаниям.

Как сообщили в группе "ЕДДС Петрозаводска" со ссылкой на карельский гидрометцентр, с вечера 22 декабря и в течение суток 23 декабря в некоторых районах республики ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть Петрозаводск.