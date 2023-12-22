Тысячи человек встретили в Стоунхендже самую длинную ночь года

Посетители могли находиться там бесплатно и касаться камней

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в ночь на пятницу в Стоунхендже, чтобы отпраздновать окончание самой длинной ночи года. Трансляцию мероприятия вел в прямом эфире вел благотворительный фонд English Heritage, в управлении которого находится это мегалитическое сооружение.

Как отмечает газета The Guardian, в последние годы день зимнего солнцестояния набирает популярность как у жителей Британских островов, так и туристов. Если ранее люди преимущественно приезжали к монументу в Солсбери лишь в день летнего солнцестояния (речь не идет об обычном круглогодичном посещении туристами), то сейчас все больше людей проводят ночь у камней Стоунхенджа и в декабре. Как сообщает газета, незадолго до восхода солнца вся парковка вблизи каменных глыб была заполнена. Еще около 7 тыс. человек следили за происходящим онлайн.

В дни зимнего и летнего солнцестояний, а также весеннего и осеннего равноденствий посетители могут бесплатно посетить неолитический памятник, при этом имея возможность зайти внутрь каменного кольца и прикоснуться к валунам. В обычные дни монумент окружен низким забором, который должен обеспечивать его сохранность.

Стоунхендж - группа пятиметровых камней, установленных кругом на Солсберийской равнине в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Некоторые исследователи полагают, что Стоунхендж является древней обсерваторией. Споры о его предназначении идут уже больше восьми столетий.