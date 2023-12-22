В Саратовской области в больнице остаются 123 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

В пресс-службе правительства региона сообщили, что один ребенок передан матери

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Одного ребенка, снятого с поезда Тюмень - Адлер и госпитализированного в Саратове, передали матери. В инфекционной больнице остаются 123 ребенка и сопровождающие их взрослые, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Саратовской области.

"В Саратовской областной инфекционной больнице находятся 123 ребенка и 11 сопровождающих. В связи с отказом от продолжения лечения в условиях стационара вечером 21 декабря один ребенок, не имеющий клинических проявлений заболевания, передан законному представителю - маме", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в правительстве, стационарное лечение получают 70 детей с признаками ОРВИ, у 16 детей подтвержден диагноз "грипп А". Здоровые дети находятся в провизорном отделении под наблюдением специалистов инфекционной больницы.

Для родителей снятых с поезда детей создана круглосуточная горячая линия. "На 13:00 (12:00 мск) на круглосуточную горячую линию, работающую в Министерстве здравоохранения Саратовской области, поступило 135 звонков от родителей детей, находящихся в Саратовской областной инфекционной клинической больнице имени Н. Р. Иванова. Звонки продолжают поступать", - добавили в пресс-службе.

О ситуации с детьми

Вечером 20 декабря медицинская помощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала в поезде Тюмень - Адлер после отдыха в лагере "Олимпийская ребячка". В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. По информации СК РФ, в поезде умерла 12-летняя девочка. Смерть зафиксировали работники скорой помощи, когда поезд следовал по территории Пензенской области, заведено уголовное дело.

Позже на остановке в городе Балашове Саратовской области группу из 124 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу в Саратов. Заболевшим детям оказывают необходимую медпомощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.