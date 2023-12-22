Львова-Белова помогла вернуть с Украины в Белгородскую область трех детей

Родители несколько раз пытались вернуть детей с помощью волонтеров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Три ребенка вернулись с Украины в родную семью в Белгородской области при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена РФ.

"Семья проживает в Белгороде. Два брата 9 и 17 лет и их 12-летняя сестра некоторое время проживали у бабушки по материнской линии в Харьковской области Украины. Родители - граждане РФ. В декабре 2021 года родители привезли детей к бабушке погостить. В связи с семейными обстоятельствами родители приняли решение на некоторое время оставить детей у бабушки, а сами вернулись в Белгород. Дети пошли в местную школу. Впоследствии родители не смогли выехать за ними на Украину и самостоятельно забрать", - сказали в пресс-службе.

Родители несколько раз пытались вернуть детей с помощью волонтеров. В июле 2023 года отец обратился в адрес детского омбудсмена в Белгородской области Галины Пятых, после чего было направлено официальное обращение к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка с просьбой помочь вернуть детей родителям. Одновременно по указанию главы региона Вячеслава Гладкова к решению данного вопроса подключились областные профильные министерства и ведомства.

"В диалоге с украинской стороной при посредничестве государства Катар была достигнута договоренность о возвращении несовершеннолетних в РФ в сопровождении бабушки. Правительство Белгородской области окажет семье всю необходимую поддержку. В ближайшее время ребят определят в одну из местных школ, будет организовано их педагогическое сопровождение в адаптационный период", - сказали в пресс-службе.