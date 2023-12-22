На улицах Петербурга появился "новогодний" транспорт

Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что водителей семи автобусов можно увидеть в костюмах деда мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Новогодние акции "Волшебный трамвай" и "Везет в Новый год" начались в Петербурге, на улицы города вышли украшенные трамваи и троллейбусы, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"В праздничные одеяния облачились городские трамваи и троллейбусы. "Новички" этого года - два больших трехсекционных трамвая производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. "Волшебные" вагоны в яркой световой иллюминации уже курсируют по привычным маршрутам в Красносельском, Московском, Василеостровском, Петроградском, Выборгском и Приморском районах. Обязательно загадайте желание, если увидите их", - написал он.

Поляков добавил, что в этом году водители - "деды морозы" сели за руль семи новогодних автобусов "Пассажиравтотранса". Компанию им составляют кондукторы - "снегурочки". Их можно встретить на автобусных маршрутах №№ 2, 3, 7, 24, 33, 169А, 181 и 196.

Акции продлятся до конца новогодних праздников.

В пресс-службе городского комитета по транспорту также добавили, что в рамках акции "Везет в Новый год" "Пассажиравтотранс" проведет конкурс на лучшее фото. Автор самого красивого кадра получит электронный билет "Подорожник" с ресурсом 2 024 рубля и новогодние сувениры от партнера конкурса. Для участия необходимо прислать фото с новогодним автобусом до 14 января 2024 года.